На суді щодо МН17 прозвучали записи переговорів російських терористів про пересування "Бука" - Гіркіна, Дубинського та інших

В суді у справі про катастрофу "Боїнга" МН17 в небі над Донбасом у 2014 році оприлюднено кілька нових записів перехоплень "високопоставлених військових ДНР", в яких вони детально обговорюють транспортування зенітно-ракетної установки "Бук" своєю територією в день, коли літак було збито.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Для суду включили записи переговорів "глави розвідки ДНР" Сергія Дубинського і "заступника командира батальйону Схід ДНР" Олександра Семенова, переговори Дубинського і "міністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна, а також численні переговори Дубинського зі своїми "підлеглими".

За добу до аварії "Боїнга" Дубинський зазначив, що становище "ДНР" на фронті важке, "його" людей ліквідують: "Якщо я встигну вранці отримати "Бук" і відправити туди, це буде добре, якщо не встигну, то жопа...".

За даними слідства, в ніч з 16 на 17 липня 2014 року ЗРК "Бук", був доставлений до кордону Росії з Україною в місці, де її контролювали "ДНР". Потім комплекс перетнув її і був доставлений у Донецьк.

За сім годин до катастрофи Дубинський і його підлеглий, відставний офіцер військової розвідки армії Росії Олег Пулатов, могли обговорювати відправку "Бука" з Донецька в сторону села Первомайське Донецької області. Саме звідти, за версією слідчих JIT, була пізніше випущена ракета, яка збила "боїнг", що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур.

(розшифровка мовою оригіналу)

Дубинский: "Значит у меня такая просьба и информация. В Григоровке это все стадо поросят уползло на восток. Посмотрите, где там на восток.

Пулатов: А там некуда.

Дубинский: Есть там куда, есть, смотрите. Там есть под горочкой, они прямо около восточного соседа присели. Вся ихняя …[команда] сидит там. Пусть восточный сосед посмотрит и ...[ударит]. потому что в Григоровке осталось только 5-6 БМП.

Пулатов: Понял.

Дубинский: Слушай меня. Сейчас тебе "Крот" притянет "Бук-М" [в 2014 році позивний "Крот" носив ще один підозрюваний у справі - Леонід Харченко, "голова розвідувального підрозділу ГРУ ДНР"]

Дубинский: Надо поставить где-то в районе Первомайска его. "Бук-М"… И придут три танка "Востока" с охраной".

І Дубинський, і Пулатов - обвинувачені у справі про катастрофу МН17, яка розглядається в суді Нідерландів. Прокуратура вважає, що вони безпосередньо причетні до транспортування знаряддя, з якого було збито "Боїнг".

У ще одному оприлюдненому записі людина з голосом Дубинського в розмові з людиною з голосом Пулатова позначає роль, яку міг грати Леонід Харченко (він же "Крот") у транспортуванні "Бука". Харченко також проходить обвинуваченим у справі про катастрофу МН17.

Дубинский: Ты ждешь Леню. Леня сейчас ведет эту вот Б-М, ты понял, да?

Пулатов: Да

Дубинский: Бук-бук.

Пулатов: Я понял, да. Я с деревянными разбираюсь.

Дубинский: Я понял. Значит, ты, Леня и все наши находишь Первомайку. В районе Первомайского в резерве ваша задача - охрана этого "Бука" и организация этого… (нерозбірливо).

Потім включили запис розмови людей з голосами Дубинського і Харченка.

Дубинский: Берешь туда только из тех, что вернулись, сколько тебе надо на сопровождение. Раз. Понял, да?

Харченко: Ага.

Дубинский: Остальных оставляешь здесь. Раз. Туда приходишь, там есть рядом Первомайское, посмотри по карте.

Харченко: Я понял.

Дубинский: Где-то в том районе располагаешься. Вытягиваешь туда своих же, кто у тебя остался. И твоя задача - резерв плюс охрана вот этой штучки, которую ты сейчас повезешь.

Харченко: Я понял.

Дубинский: Гюрза [У 2014 році цим позивним, за даними слідства, користувався Пулатов] туда же подтянется. Давай, если что, я на связи.

В іншій оприлюдненій розмові Дубинський міг обговорювати з заступником командира "батальйону Схід" Олександром Семеновим переміщення "Бука" на Макіївське шосе (в районі Донецька), щоб поставити ЗРК в колону з танками "Сходу". Ця колона потім повинна була піти в район Саур-Могили, де в той момент тривали запеклі бої з українськими військовими.

Для суду також включили записи розмов, зроблених за кілька днів до аварії МН17. У них Ігор Стрєлков, який тоді обіймав пост "міністра оборони ДНР", говорив співрозмовникам про тяжке становище "прихильників ДНР" у боях з українською армією і просив надати йому засоби ППО, щоб протистояти українським військовим літакам.

Стрєлков - четвертий обвинувачений у справі про катастрофу МН17. Ні він, ні інші обвинувачені в залі суду не присутні, їх оголошено в міжнародний розшук. З чотирьох тільки Олег Пулатов погодився взаємодіяти з судом через своїх адвокатів. Всі обвинувачені заперечують свою причетність до катастрофи літака.

У суді згадали свідчення декількох свідків, які зустрічали колону з "буком" і танками в районі Макіївки, Зугреса, Сніжного та інших населених пунктів, що перебували під контролем "ДНР".

Вивчивши білінг мобільного Харченка, слідство зазначило, що його апарат підключався до вишок у Зугресі, Шахтарську та Сніжному, що відповідає передбачуваному маршруту руху військової колони з ЗРК.

Слідство також змогло знайти і придбати супутниковий знімок від 17 липня 2014 року, на якому видно машину, схожу на "Бук", що була в складі колони в місті Макіївка.

Супутниковий знімок колони з машиною, схожою на "Бук". Кадр зроблено 17 липня 2014 року, Макіївка

За даними слідства, "Бук" завершив рух у складі колони в районі супермаркету "Фуршет" в Сніжному. Це підтверджується двома оприлюдненими в суді записами розмов людей з голосами Пулатова і Харченка, які намагаються знайти один одного в Сніжному.

Так, у дзвінку, здійсненому о 12:42 (приблизно за чотири години до катастрофи МН17), людина з голосом Харченка повідомляє Пулатову: "Я в Сніжному, біля "Фуршету", з іграшкою". Пулатов відповідає, що їде туди ж.

Пулатов через своїх адвокатів повідомив, що не пам'ятає, чи брав участь він у такій розмові. Однак він упевнений, що під іграшкою в розмові мається на увазі не "Бук", а якийсь переносний предмет.

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Оприлюднені розмови відбулися 16 і 17 липня 2014 року, були перехоплені Службою безпеки України і потім передані Міжнародній слідчій групі. Багато учасників цих розмов раніше неодноразово підтверджували їх автентичність (дехто, щоправда, зазначав, що місцями їхні репліки були змонтовані).

При цьому прокуратура Нідерландів неодноразово звертала увагу на те, що перехоплення розмов усіх чотирьох обвинувачених у цій справі логічно не суперечать і навіть доповнюють одна одну. Більш того, події, які вони обговорювали, підтверджуються фото- і відеоматеріалами, знятими очевидцями подій 16-18 липня 2014 року в Донбасі, а також показами численних свідків.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.