Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик

Партійці звинувачують Кіру Рудик в узурпації влади, кулуарних переговорах з ОП і "слугами народу" і чистках у партійних лавах.

Рішення Чернівецької обласної організації "Голосу" опубліковано на її сторінці в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Влітку 2020 року, за ініціативи Кіри Рудик, під час з'їзду було змінено Статут партії, чим значно розширювалися повноваження голови партії. Як результат, ця людина самостійно контролює всі політичні, адміністративні, кадрові та фінансові ресурси, ухвалюючи одноосібні рішення. Такий крок позиціонували як тимчасовий "на 3 місяці, щоб пройти місцеві вибори". Коли ж після виборів партійці попросили повернути стару редакцію Статуту, це питання було заблоковано Кірою Рудик, яка з того часу не проводила зборів політради", - сказано в повідомленні.

Крім цього, в обласній організації Рудик звинувачують у підкилимних переговорах зі "слугами", адже в одному з інтерв'ю вона розповіла, що розглядалося питання про входження "Голосу" в коаліцію.

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"Немає жодного рішення фракції, яке б уповноважувало Кіру Рудик до таких переговорів. Офіційно партія в опозиції. Ці дії чітко вказують на чергову узурпацію влади", - підкреслили в облорганізації.

Також представники "Голосу" на Буковині вважають її винною в організації "чисток" у партії й ігноруванні звернення представників місцевих організацій.

"Рада Чернівецької територіальної організації політичної партії "Голос" приймає рішення про внесення подання до Політичної ради політичної партії "Голос" про необхідність виключення з партії члена ПП "Голос" Рудик Кіри Олександрівни за порушення Статуту партії", - підсумували в облорганізації.



