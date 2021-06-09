Штаби Навального і "Фонд боротьби з корупцією" визнали в Росії екстремістськими організаціями

Московський міський суд задовольнив позов столичної прокуратури про визнання екстремістськими і заборону Фонду боротьби з корупцією, Фонду захисту прав громадян, а також так званих штабів опозиціонера Олексія Навального.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Рішенням суду ліквідовано некомерційні організації "ФБК" і "ФЗПГ", заборонено діяльність громадського руху "Штаби Навального".

У прокуратурі Москви вважають, що "під прикриттям ліберальних гасел" ФБК, ФЗПГ і "штаби Навального" "займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації".

Водночас, наполягають у прокуратурі, "фактичними цілями їх діяльності є створення умов для зміни основ конституційного ладу, зокрема з використанням сценарію "кольорової революції".

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Там вважають, що підконтрольні Навальному організації координуються зарубіжними центрами, що здійснюють деструктивні дії стосовно Росії.

Нагадаємо, влітку 2020 року Навальний, який перебуває в даний час в ув'язненні, оголосив про ліквідацію фонду як юридичної особи та перенесення його на інше юридичне найменування. Нове формальне найменування - некомерційна організація Фонд захисту прав громадян - ФЗПГ. Штаби Навального існували в більшості регіонів РФ. 29 квітня керівник "Штабів Навального" Леонід Волков заявив про їх розпуск.