Штаби Навального і "Фонд боротьби з корупцією" визнали в Росії екстремістськими організаціями
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Рішенням суду ліквідовано некомерційні організації "ФБК" і "ФЗПГ", заборонено діяльність громадського руху "Штаби Навального".
У прокуратурі Москви вважають, що "під прикриттям ліберальних гасел" ФБК, ФЗПГ і "штаби Навального" "займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації".
Водночас, наполягають у прокуратурі, "фактичними цілями їх діяльності є створення умов для зміни основ конституційного ладу, зокрема з використанням сценарію "кольорової революції".
Там вважають, що підконтрольні Навальному організації координуються зарубіжними центрами, що здійснюють деструктивні дії стосовно Росії.
Нагадаємо, влітку 2020 року Навальний, який перебуває в даний час в ув'язненні, оголосив про ліквідацію фонду як юридичної особи та перенесення його на інше юридичне найменування. Нове формальне найменування - некомерційна організація Фонд захисту прав громадян - ФЗПГ. Штаби Навального існували в більшості регіонів РФ. 29 квітня керівник "Штабів Навального" Леонід Волков заявив про їх розпуск.