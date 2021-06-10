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Наша мета - щоб "Північний потік-2" не використовувався як політична зброя, - Держдепартамент США

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Наша мета - щоб "Північний потік-2" не використовувався як політична зброя, - Держдепартамент США
США має намір зробити "все можливе", щоб "Північний потік-2" не став політичною зброєю Москви. Вашингтон і надалі сподівається, що трубопровід не буде добудовано.

Про це заявив на брифінгу в середу представник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Раніше Білий дім констатував, що перешкодити будівництву газопроводу буде складно, оскільки він практично добудований.

"Наша мета полягає в тому, щоб зробити все, як за допомогою санкцій, так і дипломатії, щоб трубопровід "Північний потік-2" не використовувався як політична зброя", - сказав Прайс.

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    А можно, вообще, делишки с убийцей иметь?
    В Нидерландах суд идёт, в Госдепе, надеюсь, в курсе...
  • Игорь Монахов
    Та поняли Мы вашу цель... дали Куйлу по тихому достроить а теперь все в белом и пушистые ! МРАЗИ !!! Вы хоть понимаете что дальше - полномасштабная война в Украине а потом уже и в ЕС !? ПАДЛЫ
  • Bill Pecos
    Сечас я вам одну умную вещь скажу байденята , только не обижайтесь - идиоты вы на всю голову . СП2 это как раз для того чтобы рулить Европой из москвы . Польша Украина и Чехия благодаря идиоту байдену оказались брошены под ноги расейки .Вы подставили своих настоящих союзников , а Германия с которой вы воевали в первой и второй мировой войне будет сейчас заправлять в Европе . то что не удалось Гитлеру удалось Меркель с помощью строго маразматика Байдена .
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