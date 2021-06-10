Байден обіцяє заявити Путіну, що втручання у справи демократичних країн не залишиться без наслідків
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я повідомлю, що порушення суверенітету демократичних країн не залишаться без наслідків. Це стосується подій у США, Європі, інших частинах світу", - сказав він, виступаючи перед американськими військовими.
Байден зазначив, що США не шукають конфлікту з РФ, "проте США дадуть рішучу відповідь, якщо Росія своїми діями завдаватиме нам шкоди", - додав президент.
Також Байден зазначив, що чітко дасть зрозуміти російському колезі, що "не варто сумніватися в рішучості США захищати наші головні цінності, наші стратегічні інтереси".
Байден вкотре повторив, що хоче налагодити "стабільні і передбачувані відносини" в РФ, зокрема, налагодивши діалог з питання стратегічної стабільності. "Я дуже серйозно ставлюся до відповідальності, яку несу з цього питання", - сказав президент.
Нагадаємо, переговори Байдена з Путіним відбудуться 16 червня в Женеві.