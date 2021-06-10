Справа про "референдум" у Криму: Суд дозволив спецрозслідування щодо двох представників руху Медведчука "Український вибір"

Печерський районний суд Києва 9 червня задовольнив клопотання Прокуратури АРК і Севастополя про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування щодо двох керівників ініціативних груп громадського руху "Український вибір" у Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури АРК та Севастополя.

Чоловіків підозрюють в організації та проведенні невизнаного Україною і країнами Заходу "референдуму" на півострові в 2014 році.

За інформацією відомства, дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

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Як повідомило Крим.Реалії джерело в українських правоохоронних органах, не уповноважене публічно розголошувати цю інформацію, про підозри повідомили Олександру Синявському, Івану Комелову та Олегу Слюсаренку.

Нагадаємо, 25 березня СБУ провела обшуки в офісах руху "Український вибір", який очолює Віктор Медведчук. Офіс Генпрокурора оголосив про підозру в держзраді за сприяння окупації Криму керівникам руху Медведчука "Український вибір" Слюсаренку, Синявському і Комелову.

Українські правоохоронці 30 березня провели обшуки в понад 10 регіонах України в межах кримінального провадження щодо організації і проведення незаконного "референдуму" в окупованому Криму. За даними слідства, представники Всеукраїнського громадського руху сприяли окупації Кримського півострова, співпрацюючи з незаконно створеними органами окупаційної влади.

У Прокуратурі АРК повідомляли, що члени "Українського вибору" брали участь у роботі "незаконних виборчих комісій, були спостерігачами на дільницях під час проведення "референдуму", а також забезпечували їхню охорону в складі незаконних збройних формувань".

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У СБУ повідомляли, що відкрито кримінальне провадження за ст. 366 (службове підроблення). Вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та за ст. 111 (державна зрада). Триває досудове слідство.