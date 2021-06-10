Понад 8 тисяч воїнів ОС завершили вакцинацію проти коронавірусу, - пресцентр
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
"Від початку кампанії друге щеплення отримали вже понад 8000 українських захисників, 638 з них — військові медики. Вакцинація здійснюється двома типами вакцин: AstraZeneca та CoronaVac. Пункти щеплень розгорнуто у мобільних військових шпиталях, куди прибувають військовослужбовці з підрозділів ООС для проходження процедури. Аби не завадити виконанню бойових завдань та не створювати навантаження на медичні заклади, командування частин заздалегідь узгоджує графік проведення вакцинацій особового складу", - йдеться в повідомленні.
"За свідченням медиків, наразі спостерігається тенденція зростання довіри військових до проведення щеплень від COVID-19. Так, лише минулої доби провакцинувалися понад 1500 військовослужбовців. Серед них понад 300 осіб отримали першу дозу, решта - другу дозу вакцини", - додали в штабі ОС.