Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник поблизу Раївки. За добу - 3 порушення режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості про припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 10 червня 2021 р., передає Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби, 9 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Так, у районі Новотошківського російські окупанти вели вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї.

Неподалік Водяного ворог обстрілював українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, у напрямку населеного пункту Раївка військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.

Станом на 7:00 ранку 10 червня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

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Неподалік населеного пункту Новгородське противник відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - йдеться у звіті.





