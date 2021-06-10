Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник поблизу Раївки. За добу - 3 порушення режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС
Про це йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 10 червня 2021 р., передає Цензор.НЕТ.
"Протягом минулої доби, 9 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Так, у районі Новотошківського російські окупанти вели вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї.
Неподалік Водяного ворог обстрілював українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, у напрямку населеного пункту Раївка військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.
Станом на 7:00 ранку 10 червня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік населеного пункту Новгородське противник відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат серед українських військових немає.
Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - йдеться у звіті.