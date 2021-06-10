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Байден обговорить з Меркель наслідки запуску "Північного потоку-2" для України, - Білий дім

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Байден обговорить з Меркель наслідки запуску "Північного потоку-2" для України, - Білий дім
Американська делегація на чолі з президентом США Джо Байденом планує під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель обговорити питання трубопроводу Nord Stream 2 та його наслідків для Європи та України.

Про це, як повідомила пресслужба Білого дому, заявив під час спілкування із журналістами в середу радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я очікую, що питання Nord Stream 2 буде порушено під час розмов з німцями", - відповів Салліван на запитання, чи планує президент Байден обговорити з канцлеркою Меркель тему російського газопроводу.

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Радник президента США зазначив, що не хотів би оголошувати певні деталі переговорного процесу з німецькою стороною, однак, за його словами, в Берліні "добре розуміють занепокоєння" Сполучених Штатів.

"Але ми хочемо поговорити з ними про те, які наслідки матиме цей трубопровід для енергетичної безпеки в Європі, а також для України", - зазначив Джейк Салліван.

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Топ коментарі

  • govtva
    Все уже решено а это показуха для электората. Байден обсудит с Меркель последствия запуска "Северного потока-2" для Украины, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3679
  • Александр Иовица 4c66a33e
    Попьют пивка с колбасками и поржут над ЗЕ.
  • Роман Кокоровець
    що там обсуждать дві торпеди , одну в газогін , другу в корито яке його прокладає !
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