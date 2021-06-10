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Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити

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Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити
Президент РФ Володимир Путін заявив, що запропонована Володимиром Зеленським зустріч має бути присвячена проблемам відносин між Росією та Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє газета "Известия".

"Мені здається, що в наших двосторонніх відносинах (України та Росії. - Ред.) стільки накопичилося проблем, що потрібно було б говорити про це", - сказав Путін.

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Далі він додав, що главам двох сусідніх країн "завжди є про що поговорити".

Як повідомлялося, 20 квітня Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна". 22 квітня Путін заявляв, що готовий у Москві зустрітися із Зеленським. 8 червня помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що зрушень щодо підготовки можливої ​​зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського поки немає.

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Сначала в НАТО , а потом и поговорить можно хоть с чертом 😀😀😀
    Главное правильно расставлять приоритеты
  • саша паламарчук
    З сцикуном за корпоратив домовитись?
  • AbOriginal_UA
    Педофил и уклонист - сладкая парочка !
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