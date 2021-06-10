Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити
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Президент РФ Володимир Путін заявив, що запропонована Володимиром Зеленським зустріч має бути присвячена проблемам відносин між Росією та Україною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє газета "Известия".
"Мені здається, що в наших двосторонніх відносинах (України та Росії. - Ред.) стільки накопичилося проблем, що потрібно було б говорити про це", - сказав Путін.
Далі він додав, що главам двох сусідніх країн "завжди є про що поговорити".
Як повідомлялося, 20 квітня Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна". 22 квітня Путін заявляв, що готовий у Москві зустрітися із Зеленським. 8 червня помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що зрушень щодо підготовки можливої зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського поки немає.