США не скасують санкції проти РФ після зустрічі Байдена з Путіним, - глава МЗС Польщі Рау

Американські санкції проти Росії за підсумками зустрічі Байден-Путін не скасують. Слід сподіватися, що президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Путіним акцентуватиме увагу на гібридних діях РФ у Східній Європі.

Про це заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не варто сподіватися на скасування американських санкцій проти Росії, без сумніву цього не буде... Можна очікувати, що президент Байден представить сильну позицію у питанні перманентної гібридної війни, щодо анексії Криму чи російського втручання в Білорусі", - заявив Рау.

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За його словами, США та Росія є постійними членами Радбезу ООН, тому під час їхньої зустрічі буде обговорено питання, пов’язані з регіональними конфліктами, контролем за озброєнням і кліматичною політикою.

Рау констатував, що з Путіним раніше зустрічалися й інші президенти. На його переконання, такого роду зустрічі принципово не змінюють політики Вашингтона щодо Москви.

Як відомо, зустріч між Байденом і Путіним відбудеться 16 червня у Женеві.