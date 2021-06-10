Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі

Президент США Джо Байден під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним буде прямолінійним у висловлюваннях.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент (Байден. - Ред.) давно знайомий з президентом Путіним. Він ніколи не стримувався, висловлюючи свої побоювання або занепокоєння, коли її (Росії. - Ред.) поведінка не узгоджується з демократичними цінностями, і він, безумовно, буде прямолінійним у цьому і на цій зустрічі", - заявила Псакі журналістам.

"На наш погляд, це рух до більш стабільних і передбачуваних відносин", - зазначила вона.

Прессекретарка Білого дому також повідомила, що журналісти зможуть поставаити запитання президенту Байдену після зустрічі в Женеві.

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"І ми, звичайно, сподіваємося, що у вас також буде можливість поставити запитання президенту Путіну. Яким буде цей формат, ми дізнаємося найближчими днями. (...) Все ще обговорюється", - додала вона.

Переговори Байдена з Путіним відбудуться 16 червня в Женеві.