НАТО планує наростити військову активність в Арктиці через агресію РФ, - Волтерс

Країни НАТО збираються найближчими роками наростити комерційну і військову активність в Арктиці.

Таку заяву зробив верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил (ОЗС) альянсу в Європі Тод Волтерс. Про це йшлося під час онлайн-конференції Атлантичної ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, зокрема, американська сторона і НАТО мають намір убезпечити навігацію для комерційних суден у міжнародних водах, правила якої порушують Росія і Китай.

"Через те, що ми згадали Арктику, наша мета - розглянути можливість збільшення там своєї активності з комерційної і військової точок зору", - сказав генерал.

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