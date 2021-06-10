Транзит газу через Україну стримує Росію від ескалації агресії, - "Нафтогаз"

Транзит газу через територію України стримує Росію від ескалації агресії. "Північний потік-2" необхідно зупинити, щоб захистити Україну.

Таку думку в коментарі РБК-Україна висловив директор з інтегрованих комунікацій "Нафтогазу" Максим Білявський, передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що Україні зараз необхідна підтримка.

"Повномасштабне продовження транзиту газу через Україну робить Росію залежною від нашої країни - ця залежність є стримувальним чинником в ескалації російської агресії проти України. Ніщо не допоможе в захисті України від російської агресії краще, ніж зупинка Nord Stream 2. Україна зараз, як ніколи, потребує в підтримки", - сказав Білявський.

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