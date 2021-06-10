Адміністрація Байдена продовжить консультації з Україною щодо "Північного потоку-2": ми чинимо тиск на Німеччину з метою усунення ризиків, - Держдеп США

Американська влада регулярно взаємодіє з українськими офіційними особами з приводу "Північного потоку-2". Це роблять, щоб усунути ризики, які газопровід може принести Україні.

Таку заяву зробили в Держдепартаменті США в коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що "Північний потік-2" був однією з тем розмови президента США Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським.

"Адміністрація має намір продовжувати консультації з Україною, оскільки ми чинимо тиск на Німеччину з метою усунення ризиків, які "Північний потік-2" представляє для України та європейської енергетичної безпеки", - йдеться в коментарі Держдепартаменту.

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Там також вітали пряму взаємодію України з урядом Німеччини з цього питання, включаючи візит Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Берліна цього тижня.