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Адміністрація Байдена продовжить консультації з Україною щодо "Північного потоку-2": ми чинимо тиск на Німеччину з метою усунення ризиків, - Держдеп США

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Адміністрація Байдена продовжить консультації з Україною щодо "Північного потоку-2": ми чинимо тиск на Німеччину з метою усунення ризиків, - Держдеп США
Американська влада регулярно взаємодіє з українськими офіційними особами з приводу "Північного потоку-2". Це роблять, щоб усунути ризики, які газопровід може принести Україні.

Таку заяву зробили в Держдепартаменті США в коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що "Північний потік-2" був однією з тем розмови президента США Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським.

"Адміністрація має намір продовжувати консультації з Україною, оскільки ми чинимо тиск на Німеччину з метою усунення ризиків, які "Північний потік-2" представляє для України та європейської енергетичної безпеки", - йдеться в коментарі Держдепартаменту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" - це економічна зброя Кремля, - Шмигаль

Там також вітали пряму взаємодію України з урядом Німеччини з цього питання, включаючи візит Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Берліна цього тижня.

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Топ коментарі

  • Серая Лиса
    Плавно съехали от остановки строительства СП-2 к "...давление на Германию с целью устранения рисков...". Ждем обнимашек с )(уйлом и дружбы за мир во всем мире.
  • Igor Mandyur
    Ай, Ай! Как больно, просто ужос! Хрю меркель уже есть место в Газпроме, а вы и дальше консультируйтесь. Лучше у психиатра!
  • Артм Воронцов
    меркель перед пенсией на обещает всё что угодно....... и да мы все помним про Будапештский меморандум и Ваши "решительные" действия........
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