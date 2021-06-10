Україна втратить від зупинки транзиту газу з Росії $1,5 млрд на рік, - Оператор ГТС
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Україна порахувала, скільки втратить від зупинки транзиту газу з Росії. Це щонайменш 1,5 млрд доларів на рік.
Про це заявила в коментарі РБК-Україна директорка із взаємодії з держорганами і міжнародними організаціями Оператора ГТС Ольга Белькова, передає Цензор.НЕТ.
Зазначимо, в Росії заявили, що "Північний потік-2" планують добудувати цього року.
"Прямі збитки для української ГТС у разі відсутності транзиту становлять щонайменш 1,5 млрд доларів на рік. Але більше хвилює, що в разі введення в експлуатацію "Північного потоку-2" інша сторона захоче позбутися "конкурента", - сказала Белькова.
На цей момент "Газпром" поставляє газ у Європу через Україну за умовами транзитного контракту, який діє до 2024 року.