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Україна втратить від зупинки транзиту газу з Росії $1,5 млрд на рік, - Оператор ГТС

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Україна втратить від зупинки транзиту газу з Росії $1,5 млрд на рік, - Оператор ГТС
Україна порахувала, скільки втратить від зупинки транзиту газу з Росії. Це щонайменш 1,5 млрд доларів на рік.

Про це заявила в коментарі РБК-Україна директорка із взаємодії з держорганами і міжнародними організаціями Оператора ГТС Ольга Белькова, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, в Росії заявили, що "Північний потік-2" планують добудувати цього року.

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"Прямі збитки для української ГТС у разі відсутності транзиту становлять щонайменш 1,5 млрд доларів на рік. Але більше хвилює, що в разі введення в експлуатацію "Північного потоку-2" інша сторона захоче позбутися "конкурента", - сказала Белькова.

На цей момент "Газпром" поставляє газ у Європу через Україну за умовами транзитного контракту, який діє до 2024 року.

Топ коментарі

  • Максиміліан
    Дуже на це сподіваюся. Гроші від російського транзиту були для нас тим самим джерелом шари, що для росіян нафтодолари. Втрата цих грошей, нарешті, принить боротьбу олігархів за трубу і примусить владу робити реальні реформи
  • Andrew Kampfer
    И вот что интересно, полтора лярда для такой страны, с таким населением и обьемами экономики, половина которой тупо даже не в тени а в черной дыре, в принципе вообще не деньги. Да у нас чинушы тырят в десятки раз больше и пилят на всяких тендерах. Экономика не сильно и потеряет, наша экономика каждый год десятки лярдов теряет из-за тупости нашей элитки и ничего, всем пох. А вот бабло от транзита потеряет не какая-то мифическая экономика, а вполне конкретные люди с фамилиями, которые присосались к этой трубе. А это как правило именно те кто при власти. Потому им это ну очень болезненно.
  • Сергей Иванофф
    Стонут, заламывают руки. Все пропало! Это не у вас пропало, а у олигархов!
    Газ собственной добычи, мы ведь молча покупаем сами у себя по мировым ценам, а деньги тоже им идут в офшоры! Оппозиция об этом помнит ровно до того момента, как к власти добирается. Яценюк про украинский газ по 70$!
    Рассчитывать прожить на транзите с трубы могут только действительно придурки, тем более. что обойти Украину можно было с любой стороны, что и произошло.
    Почему столько лет тупо потеряно - вот вопрос! Живут же страны без транзита, без добычи угля да еще и в убыток себе! Как то ведь они научились жить хорошо, не ковыряясь в дерьме?
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