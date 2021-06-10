Зеленський під час візиту на передову: Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів. ФОТОрепортаж

Президент України - верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 9 червня відвідав з робочим візитом район проведення операції Об'єднаних сил. Під час поїздки президента України супроводжували головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак і командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб пресцентру ООС.

"Глава держави відвідав передові позиції, які обороняє окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського і де останнім часом відбуваються ворожі обстріли. Українські позиції, на яких побував президент, розташовані за кількасот метрів від противника", - підкреслюють у штабі.

Зазначається, що верховний головнокомандувач ЗСУ заслухав доповідь про оперативну обстановку.

"Дійсно, ми бачимо, і військові відзначають зменшення кількості пострілів – вона значно знизилась за останні 7-10 днів. Проте є провокації, і, на жаль, бувають бойові втрати. Однак, слава Богу, що зараз гримить грім, а не постріли", – зауважив глава держави.

Він також поспілкувався з військовими, які виконують бойові завдання на першій лінії оборони, та вручив воїнам державні нагороди та цінні подарунки. За його словами, важливо бачити, що українські бійці гарно озброєні та забезпечені всім необхідним, а також розуміти, у чому вони мають потребу

"Завжди хочеться привезти – і привозимо – технічні та військові речі, які дійсно потрібні для безпеки", – додав Зеленський.

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"Далі президент України відвідав позиції, які обороняє окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців. Глава держави побував безпосередньо на передовому спостережному посту. Тут він ознайомився з умовами, в яких воїни несуть службу. Глава держави відзначив високий бойовий дух українських військовослужбовців", - додали в штабі.





















"Враження від візиту на передову завжди дуже позитивні – від того, який вигляд мають наші бійці, від їхніх поглядів, очей – чоловіків і жінок, офіцерів і звичайних солдатів", – сказав президент, наголосивши, що обличчя наших захисників завжди випромінюють спокій та героїзм.

Зеленський зазначив, що державні службовці та депутати також мають частіше приїжджати на фронт, щоб підтримувати українських військових та брати з них приклад для сміливих державницьких кроків.

"Відвідання наших захисників – це завжди для мене честь. Я заряджаюся й надихаюся їхнім героїзмом. Тому приїжджаю з радістю, з гордістю", – зауважив Зеленський.

Вручаючи бійцям бригади державні нагороди й цінні подарунки, президент України зазначив: "Просто хочу подякувати кожному з вас, кожному військовому за те, що кожного дня захищаєте Україну. Бажаю вам і вашими сім’ям добра, здоров’я, щастя. Повертайтеся живими з боїв".