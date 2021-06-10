Нинішній підхід до "Північного потоку - 2" може допомогти новій адміністрації США уникнути погіршення відносин з Німеччиною, - Держдеп

"Північний потік - 2" здатний створити непропорційно великі виклики для спільної справи стримування агресивної політики РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "РБК-Україна" повідомили в Держдепартаменті США.

"Ми розуміємо, що нинішній підхід до проблеми "Північного потоку - 2" в короткостроковій перспективі може допомогти новій адміністрації США уникнути погіршення відносин з Німеччиною. Але довгостроково цей проєкт здатний створити непропорційно великі виклики для спільної справи стримування агресивної політики РФ", - йдеться в повідомленні.

У Держдепі зазначили, що мета "Північного потоку - 2" як раз і полягає в тому, щоб внести розбрат в трансатлантичну єдність.

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"Цю проблему неможливо розв’язати, просто закривши на неї очі", - заявили у Держдепартаменті США.