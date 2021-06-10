Мер Рівного Третяк про ромів у місті: "Всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття"

Мер Рівного Олександр Третяк погрожує ромам примусовим виселенням з міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер заявив в ефірі "Радіо трек".

"Я максимально стримуюся в емоціях. Але, дивлячись на цю ситуацію із ромською національністю, у мене бракує слів і толерантності до того, що вони творять у місті. Буквально днями мав провести засідання робочої групи з правоохоронними органами, щоб вирішити це питання, щоб представники ромської національності не поводилися так нахабно. Правоохоронці мали б стежити за цим і муніципальна варта, яку ми ось-ось запускаємо", - зазначив Третяк.

Наголошується, що притягнути до відповідальності ромів непросто. Бо, як правило, це безхатьки, які не мають паспортів, реєстрації, постійного місця проживання.

Третяк розповів, що недавно на вулиці Рівного зустрів ромів і сказав, що у них є кілька годин, щоб забратися з міста. Але ті поскаржилися, що не їздять поїзди, автобуси тощо. Тож міський голова налаштований рішуче:

"Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття", - додав Третяк.

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