ЄС має проводити більш активну і скоординовану політику стосовно Росії, - Мішель

Європейський Союз (ЄС) має проводити більш активну і скоординовану політику щодо Росії, але для цього лідери ЄС мають визначитися, чого саме вони чекають від такої політики.

Про це на пленарному засіданні Європарламенту в Страсбурзі сказав президент Європейської ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми провели стратегічні дебати навколо наших відносин з Росією, і ми одноголосно засудили незаконну, провокативну та руйнівну діяльність Росії… Лідери обмінювалися поглядами та досвідом відносин з Росією без жодних обмежень. Росія створила полосу конфліктів у сусідстві та за його межами. Стикаючись з цим, ми частіше реагували, ніж діяли проактивно. Замість такого реагування, якого ми не хочемо, ми маємо, по-перше, вирішити, чого ми хочемо від Росії. Нам потрібно краще визначити власні стратегічні цілі та кращі шляхи для їхнього досягнення", - сказав Мішель.

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Він зауважив, що відпрацювання такої позиції потребує часу та підготовки до якісного обговорення за визначеною методологією, зі зрозумілими цілями та висновками.

"В тому, що стосується методології. Відносини між ЄС і Росією є складними, дуже складними, і стратегічний вибір має починатися із розбудови нашої колективної розвідки. Це забирає час, але, в тривалій перспективі, це береже його. Якщо ми поділяємо спільні цінності, нам простіше ухвалювати колективні рішення. Тоді ми є сильнішими, тому що більш об’єднані", - сказав Мішель.

Він зауважив, що розробка нової стратегії відносин між ЄС і Росією має ґрунтуватися на вже погоджених п’яти принципах, які залишаються актуальними, як завжди:

імплементація Мінських угод;

зміцнення відносин із партнерами на сході;

зміцнення стійкості ЄС;

вибіркове співробітництво з Росією в інтересах Євросоюзу;

підтримання контактів між людьми та підтримка громадянського суспільства в Росії.

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"Ми продовжимо цю роботу під час нашої наступної зустрічі, на основі доповіді, яку ми запросили від Єврокомісії та високого представника ЄС. Ця доповідь буде містити конкретні варіанти і сценарії", - сказав президент Європейської ради.