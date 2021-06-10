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Шмигаль про можливість відмови РФ від транзиту газу через Україну: Ми знову підемо в арбітраж і будемо перемагати

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Шмигаль про можливість відмови РФ від транзиту газу через Україну: Ми знову підемо в арбітраж і будемо перемагати
Російський "Газпром" постачає газ у Європу через Україну за умовами транзитного контракту, який діє до 2024 року.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про готовність подати позов проти Росії до Стокгольмського арбітражу за відмову від транзиту через країну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За умовами договору, росіяни зобов'язалися прокачувати не менше 40 млрд кубометрів на рік через українську трубу. Платежі за транзит обов'язкові, навіть якщо газ фізично не буде йти по ГТС.

Шмигаль заявив виданню, що у разі невиконання контракту Україна звернеться до арбітражу. Прем'єр-міністр уточнив, що якщо так трапиться, то "ми знову підемо в арбітраж і знову будемо перемагати".

Також читайте: Україна втратить від зупинки транзиту газу з Росії $1,5 млрд на рік, - Оператор ГТС

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    А коли ви в арбітраж ходили і кого ви там перемогли? До цього арбітражу, який виграла минула влада, ви маєте лише одну дотичність - про*бали виграні гроші. Мовчав би краще.
  • Oljik
    Ви ще нікого не побіждалі, крім здорового глузду і економіки України.
  • Чайка Київ
    Ми, це хто? Шмигаль і трактор, чи юрист Бубочка, чи портнов, чи хто?
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