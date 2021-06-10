Тотальна заборона реклами алкоголю і нікотину в ЗМІ призведе до скорочення медіаринку на 130 млн дол., але не вплине на споживання, - експерти

На рівень споживання нікотину й алкоголю заборона, швидше за все, не вплине, однак, сприятиме подальшій тінізації ринків.

Тотальна заборона в Україні реклами нікотину і алкоголю в ЗМІ та інтернеті, передбачена поправками до законопроекту №4212, буде щорічно приносити медіаринку збитки в 130 млн доларів. До такого висновку прийшли учасники круглого столу в УНІАН - представники медіаринку, виробники алкогольних напоїв, медичні експерти та законотворці.

"Втрати індустрії сягнуть 130 млн доларів на рік. В умовах фінансової кризи, викликаної коронавірусом, це загрожує існуванню ЗМІ в цілому", - сказав гендиректор, шеф-редактор УНІАН Михайло Ганницький.

Він нагадав, як на початку 2000-х років парламент заборонив пряму рекламу алкоголю і тютюну в ЗМІ, що дуже позначилося на медіа, а особливо - друкованих, які втратили 60% прибутку. Багато з них або закрилися, або змінили форму власності, перейшовши під контроль олігархів.

Народний депутат Микита Потураєв, кажучи про перспективи прийняття цього законопроекту, зазначив, що парламентаріям слід знайти баланс між інтересами медіаринку і інтересами суспільства в частині заборони пропаганди шкідливих звичок, насамперед серед неповнолітніх.

"За кожним рішенням має бути економічне обґрунтування. Я не хочу, щоб мої слова сприймали як адвокацію шкідливих звичок. Я закликаю колег до розуміння. Тому що, з одного боку, ця проблема не може залишитися без регулювання, а з іншого - депутати також повинні піклуватися і про підприємства, в тому числі і медіа. І повинні знайти тут баланс", - зазначив політик.

Учасники дискусії окремо торкнулися питання реклами нових нікотинових виробів - електронних сигарет різного принципу дії, яку також вищезгаданим законопроектом пропонується заборонити.

Торакальний хірург, декан медичного факультету Київського медичного університету Євген Симонець розповів, що його пацієнти-курці вкрай рідко дотримуються рекомендації кинути палити, і в таких обставинах електронні сигарети і системи нагрівання тютюну є певним компромісом.

"Якщо звичайна сигарета - це стовідсоткова шкода, то система нагрівання тютюну виділяє на 90-95% менше шкідливих речовин. Адже проблема не в нікотині, який є таким же альдегідом, як кофеїн, і викликає звичку. Шкідливі продукти горіння, що виділяються в процесі куріння. У великої кількості пацієнтів сильна нікотинова залежність, і я знаю, що вони не кинуть свою звичку, незважаючи на мої переконання. Єдиний варіант у мене - рекомендувати продукт з меншою шкодою", - додав лікар.

Експерт в галузі тютюнового законодавства, керівник Action on Smoking and Health (1997 - 2003) - провідної британської організації у боротьбі з курінням, директор Counterfactual Consulting Клайв Бейтс вважає, що повна заборона реклами тютюнових виробів в Україні принесе більше шкоди, ніж користі для здоров'я населення.

"Я вважаю, що правильний підхід, особливо якщо йдеться про рекламу, полягає в підтримці регулювання, пропорційного ризикам. Добре, можна ввести повну заборону на рекламу сигарет і займистих тютюнових виробів, але ви повинні мати більш слабкі обмеження на електронні сигарети та інші менш шкідливі альтернативи, оскільки вони є ефективним інструментом в боротьбі з курінням. Реклама, спрямована на споживачів сигарет, потрібна, щоб змусити їх перейти на вироби зі значно меншим ризиком для їхнього здоров'я", - зазначив Бейтс.

Експерт звертає увагу, що головна проблема пропонованих в Україні законодавчих ініціатив з регулювання тютюну – те, що всі нікотиновмісні вироби розглядаються однаково, хоча вони є різними продуктами.

Він зазначає, що законодавчі ініціативи, засновані на нерозумінні цієї різниці, призведуть до негативних наслідків, оскільки в результаті знищиться конкуренція на ринку нікотину, і курці позбудуться можливості дізнатися про менш шкідливу альтернативу.

За словами Бейтса, необхідно грамотно регулювати ринок інноваційних продуктів, застосовуючи підхід так званого регулювання пропорційно ризику (risk proportional regulation), згідно з яким найшкідливіші продукти повинні стати найменш доступними, і навпаки. Відповідно, курців необхідно інформувати про продукти зі зниженим ризиком, використовуючи дані, підтверджені науковими дослідженнями.

"Останні законодавчі ініціативи фактично позбавляють українців однієї з можливостей кинути курити. Вони містять норми набагато жорсткіші, ніж існуючі сьогодні в ЄС", - зазначив експерт.

Серед таких ініціатив експерти відзначили і порівнювання акцизів на сигарети, і альтернативні продукти. оскільки собівартість виробництва альтернатив значно вище, ніж у класичних сигарет, порівнювання акцизів призведе до значного подорожчання нових продуктів.

"У цьому контексті цікавим є те, що безліч депутатів самі використовують системи для нагрівання тютюну. При цьому, вони зможуть продовжити їх використовувати навіть після подорожчання, в силу своїх заробітків, але для більшості українців засоби заміщення стануть недоступні", - зазначив шеф-редактор УНІАН Михайло Ганницький.

Заборона будь-якої згадки про алкоголь в інтернеті теж не дуже корисна, вважають експерти. Як повідомив голова наглядової ради ПрАТ "Укрпиво", в.о. генерального директора одного з найбільших виробників пива "АБІнБев Ефес Україна" Денис Хренов, дослідження показали, що не існує прямої кореляції між наявністю реклами алкогольної продукції в ЗМІ і рівнем її споживання неповнолітніми.

Він нагадав, що пряма реклама алкоголю в медіа, яка створює новий попит, в Україні заборонена вже давно. Крім того, алкогольна індустрія має і власні обмеження щодо реклами продукції. Йдеться в першу чергу про дітей, також про водіїв, про тих, хто через стан здоров'я не може споживати алкоголь.

Однак реклама, спрямована на розподіл попиту, на конкуренцію між видами спиртного, - вона дозволена в світі, оскільки не створює нового попиту.

"Попри світове зростання рекламних бюджетів, споживання алкогольної продукції не росте. В країнах з більш жорсткими обмеженнями реклами немає меншого рівня споживання алкоголю. Зокрема, в Хорватії, Естонії, Литві, Франції, де жорсткі рекламні обмеження, рівень споживання алкоголю високий. Зате в країнах з ліберальним рекламним законодавством - в Бельгії, Нідерландах, Німеччині - рівень споживання алкоголю серед дітей і молоді є низьким. Тому реклама, звичайно, є фактором, що впливає на попит, але на останньому місці. На першому ж - поведінка батьків, оточення, друзі, культурне середовище. Саме це формує ставлення дитини до алкоголю", - сказав Хренов.

Він також додав, що більш ефективним заходом є строгий контроль доступу до алкоголю. Як приклад він навів США, де навіть людині, явно повнолітній на вигляд, ніколи не продадуть алкоголь без пред'явлення ID-картки.

Разом з тим він зазначив, що повна заборона реклами алкоголю призведе до збільшення тіньового ринку як алкоголю, так і його реклами. Він пояснив, що сьогодні в інтернеті вже пропонують купити спиртне за ціною, вчетверо нижче мінімально можливої у легального виробника. У разі ж повної заборони реклами частка тіні зросте суттєво.

"У нас понад 50% ринку міцного алкоголю перебуває в тіні. Якщо ми завтра заборонимо рекламу алкоголю в інтернеті, там не перестануть рекламувати і продавати нелегальний алкоголь за явно зниженими цінами. Тому треба не вигадувати нові заборони, треба просто виконувати існуючі, зокрема щодо контрафактного спиртного", - підкреслив Хренов.

Нагадуємо, 27 квітня 2021 року парламент в першому читанні підтримав проект закону "Про внесення змін до статті 22 закону "Про рекламу" щодо реклами електронних сигарет і рідин, які використовуються в електронних сигаретах (№4212). При підготовці до другого читання в законопроект потрапили норми, що пропонують заборонити згадування будь-якої алкогольної або нікотиновмісної продукції в інтернеті, демонстрацію і прокат фільмів, де видно тютюнову продукцію, а також будь-яка співпраця її виробників із засобами масової інформації.