Правоохоронний комітет ВР оголосив повторний конкурс із призначення представника Ради в комісію з відбору директора БЕБ

Комітет з питань правоохоронної діяльності оголосив повторний конкурсний відбір представника Верховної Ради в конкурсну комісію з відбору директора Бюро економічної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Згідно із законодавством, кандидатури до конкурсної комісії від Верховної Ради обирають з представників громадських об'єднань, професійних спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та тих, які пройшли обговорення на спеціальному відкритому засіданні парламентського комітету, що займається питаннями оподаткування або організації та діяльності правоохоронних органів.

Документи для участі у відборі до конкурсної комісії приймаються до 16:45 25 червня 2021 року.

Закон "Про Бюро економічної безпеки України" передбачає конкурсний порядок призначення директора БЕБ. Керівника БЕБ призначає Кабінет Міністрів за поданням прем'єр-міністра, відповідно до пропозиції комісії з проведення конкурсу.

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