США і ЄС скоординують свою політику щодо загроз з боку РФ, - Bloomberg

США і Європейський Союз планують наступного тижня запустити механізм узгодження політики щодо Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це йдеться в проєктах рішення саміту.

"На зустрічі 15 червня в Брюсселі президент Джо Байден і 27 лідерів ЄС заявлять, що "для координації нашої політики і дій ми встановимо діалог високого рівня між ЄС і США щодо Росії", - йдеться в повідомленні.

Байден візьме участь у саміті ЄС-США відразу після зустрічі G7 в ці вихідні і зустрічі лідерів країн Організації Північноатлантичного договору. Після цього Байден зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у Женеві.

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Раніше на цьому тижні президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що саміт у Брюсселі надасть обом сторонам можливість координувати свої дії і обмінятися думками перед зустріччю Байдена з Путіним.

У проєкті заяви, який може змінитися до зустрічі на наступному тижні, також говориться, що США і ЄС єдині в своєму "принциповому підході до Росії, і ми готові рішуче відреагувати на її повторювану модель негативної поведінки і шкідливих дій".

ЄС і США також зобов'язуються спільно працювати над цілою низкою загроз, які часто виходять від Росії, від кібератак до дезінформації. У той же час вони підкреслять, що канали зв'язку з Москвою залишаються відкритими за напрямами співробітництва, які відповідають інтересам обох сторін.