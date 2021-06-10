Проєкт "Робимо українське": український льотчик розповів про труднощі виконання фігур вищого пілотажу

Щоб підтримувати організм у тонусі, він постійно тренується на аеродромі під Києвом.

Майстер спорту міжнародного класу з літакового спорту Тимур Фаткуллін в рамках проєкту "Робимо українське", який підготувала група "Метінвест" до свого 15-річчя, розповів про складнощі виконання фігур вищого пілотажу.

Він зазначив, що подібні екстремальні польоти є серйозним стресом для організму, тому пілот повинен бути фізично загартованим.

Під час виконання трюків рівень навантаження на організм і кровоносну систему зростає у вісім разів, мозок відчуває нестачу кисню і навіть чути, як похрускують хребці.

"У цей момент в очах починаються мушки, звук завмирає потихеньку, ти погано бачиш вже, вертикаль може бути не такою чистою в цей момент. Якщо ти прорахувався по лінії швидкості, то перевантаження буде затяжним і великим, і в підсумку ти можеш відключитися. Тому, напевно, називається вищий пілотаж", - сказав він.

Допомагає підтримувати організм в тонусі постійна практика - Тимур чотири дні в тиждень тренується на аеродромі під Києвом. При цьому, він ретельно готується до кожного вильоту і обмірковує кожну фігуру, яку буде відпрацьовувати.

"Ми не вигадуємо їх самі, є каталог Аресті міжнародний, в якому тисячі фігур і їхніх комбінацій. Вони розбиті за сім'ями. У суддів є цей комплекс. Ось все, як намальовано тут, достоту вони повинні побачити вживу. Тобто, це твої ноти. Ти їх і пам'ятаєш напам'ять, але і підглядаєш, щоб не забути щось", - зазначив він.

Такий підхід до справи пояснює, чому відео команди Фаткулліна сьогодні має шалену популярність в усьому світі, а його шоу стало брендом. Більш того, в 2019 році в Чехії на Чемпіонаті світу з вищого пілотажу українська збірна вперше в історії завоювала все золото змагань. Серед чемпіонів був також герой сюжету.

Подивитися повністю випуск "Робимо українське", присвячений Тимуру, можна на сторінці проєкту.

Також у рамках проєкту "Робимо українське" будуть показані історії інших українців, які створюють щось особливе для України, що робить її відомою в усьому світі.



