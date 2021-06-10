Україна планує увійти в опалювальний сезон із запасами не менше 17 млрд куб. м, - Кабмін

Кабінет міністрів України доручив забезпечити на середину жовтня наявність запасів природного газу в підземних сховищах (ПСГ) країни в обсязі не менше 17 млрд куб. м.

Згідно із затвердженим розпорядженням уряду №586-р від 9 червня 2021 року планом заходів із підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років, відповідальними за накопичення запасів призначені ТОВ "Оператор ГТС України", Міністерство енергетики та Міністерство економіки, а також НАК "Нафтогаз України" й АТ "Укртрансгаз" - за згодою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За оперативними даними "Укртрансгазу", на 9 червня 2021 року в ПСГ України накопичено 15,79 млрд куб. м природного газу, а середньодобове закачування в червні становить майже 16,5 млн куб. м за відсутності імпорту, завдяки внутрішньому видобутку.

Отже, навіть поточне червневе середньодобове закачування протягом решти до 15 жовтня 127 днів дасть змогу виконати поставлене урядом завдання із наповнення ПСГ України. Така планка від КМУ не потребуватиме від ОГТСУ і НАК здійснення значних вкладень для імпорту газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна почала закачування газу в підземні сховища

Раніше голова АТ "Укртрансгаз", виконуючого функції Оператора ПСГ України, Сергій Перелома спрогнозував, що пікове навантаження із закачування у сховища цього року припаде на серпень-вересень.

Як повідомлялося, Україна минулого опалювального сезону використовувала свої підземки в режимі відбору понад півроку - з 20 жовтня 2020 року, увійшовши в опалювальний сезон із забитими майже під зав'язку ПСГ обсягом 28,443 млрд куб. м.

З опалювального сезону 2020/2021 рр. Україна вийшла із запасами 15,291 млрд куб. м (29 квітня), сезону 2019/2020 рр. - 15,784 млрд куб. м (26 березня), сезону 2018/2019 рр. - 8,745 млрд куб. м (4 квітня), сезону 2018/2019 рр. - 7,435 млрд куб. м (8 квітня), сезону 2017/2018 рр. - 8,1 млрд куб. м (22 березня), сезону 2016/2017 рр. - 8,438 млрд куб. м (6 квітня).

До системи 12 підземних сховищ "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", загальною місткістю 31 млрд куб. м входять Більче-Волицько-Угерське ПСГ (17,05 млрд куб. м), Угерське (1,9 млрд куб. м), Дашавське (2,15 млрд куб. м), Опарське (1,92 млрд куб. м), Богородчанське (2,3 млрд куб. м), Червонопартизанське (1,5 млрд куб. м), Солохівське (1,3 млрд куб. м), Олишівське (0,31 млрд куб. м), Пролетарське (1 млрд куб. м), Кегичівське (0,7 млрд куб. м), Краснопопівське (0,42 млрд куб. м), Вергунське (0,4 млрд куб. м, розташоване на тимчасово окупованій території).