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У вакцинованих "Спутник V" немає права в'їзду до України, - Держприкордонслужба

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У вакцинованих "Спутник V" немає права в'їзду до України, - Держприкордонслужба
За останні два дні в пунктах пропуску через державний кордон України спостерігаються випадки, коли з-за кордону намагаються в'їхати іноземці з документами про імунізацію вакциною "Спутник V".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Наголошуємо, такий документ не дає права на в'їзд до України, оскільки ця вакцина не внесена до переліку ВООЗ", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі повідомили, що вакцини, щодо яких може бути розглянуто документ про отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19, мають бути внесені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

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Топ коментарі

  • acse
    Препарат для парнокопытных,вообще никуда не пускать !
  • Підлога Маккартні
    баста вакцинований моргенштерном У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1951
  • violator
    это безобразие . Украина не желает признавать вакционированными россиян привитых водой из под крана У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1994
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