У Польщі заарештували ексдіяча проросійської партії за підозрою у шпигунстві на РФ: "Намагався налагодити контакт із політиками, які працюють у Європарламенті"

Польська Агенція внутрішньої безпеки затримала колишнього діяча проросійської партії "Зміна" Януша Н. за підозрою у шпигунстві на користь РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Представник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин повідомив, що підозрюваного затримали у Білостоці 31 травня.

Йому висунули звинувачення у шпигунстві на користь спецслужб РФ всупереч інтересам Польщі.

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Затриманий не визнає своєї вини, однак 2 червня районний суд Варшави постановив арештувати його на три місяці.

Участь у діяльності іноземної розвідки проти Республіки Польща карається позбавленням волі від одного до 10 років.

Під час операції із затримання Агенція внутрішньої безпеки здійснила обшуки місць проживання Януша Н. та місць проживання пов’язаних із ним осіб. "У ході операції були вилучені гроші на суму понад 300 000 злотих та велика кількість носіїв даних", - повідомила прокуратура. Жарин зазначив, що частина коштів, знайдених під час обшуків, була в євро.

Слідчі встановили, що Януш Н. активно діяв на користь Російської Федерації і посилив свою активність після того, як його соратник раніше був заарештований за підозрою у шпигунстві.

"Януш Н. на прохання людей, які працюють на російську розвідку, намагався налагодити контакт з польськими та іноземними політиками, включно з тими, хто працює в Європарламенті", - повідомили в прокуратурі.

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"Його діяльність була частиною російських проєктів пропаганди та дезінформації, спрямованих на послаблення позицій Польщі в ЄС та на міжнародній арені", - оцінили вони.

За даними польських ЗМІ, багато років Януш Н. був пов'язаний з партією "Зміна", відомою своєю проросійською діяльністю. Він також був одним із соратників Матеуша Піскорського, якого у 2018 році звинуватили у шпигунстві на користь Росії та Китаю. Піскорський отримував за це щедру винагороду і вже провів три роки за ґратами.