Із 1 вересня всі медзаклади мають формувати лікарняні в електронному вигляді, - МОЗ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"З 1 вересня цього року всі медзаклади мають формувати їх в електронному вигляді", - йдеться в повідомленні.
Процес отримання лікарняного для українців значно спростився.
"Пацієнт приходить до лікаря на огляд. Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завіряє його КЕПом (кваліфікований електронний підпис. - Ред.). Ви отримаєте про це повідомлення від E-health. Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду. Там формується електронний листок непрацездатності - це саме той документ, за яким вам нараховують виплати. Про це ви також отримаєте повідомлення на телефон, вже від ПФУ", - пояснили в МОЗ.
Важливо, що до Пенсійного фонду потрапить лише та інформація, яка необхідна для нарахування виплат: причина непрацездатності, період лікарняного та лікар, який його виписав. Ні ПФУ, ні роботодавець не будуть знати діагноз. Кожен документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті Пенсійного фонду.