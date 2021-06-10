Чиновники Міноборони розікрали державних коштів на 5 млн, - СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка СБУ викрила протиправну схему, яку організували посадовці одного з підприємств Міністерства оборони України. Зловмисники прикривалися заявами про боротьбу з корупцією на підвідомчих підприємствах, а самі – завдали збитків державі на понад 5 млн грн.