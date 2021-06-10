Чиновники Міноборони розікрали державних коштів на 5 млн, - СБУ. ФОТО
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
"Схема полягала у розкраданні державних коштів під час незаконного використання фондів Міноборони.
За попередніми даними, посадовці Державного підприємства МО України передавали державне майно в оренду комерційним структурам всупереч вимог законодавства. Усе це робилося шляхом укладання фіктивних договорів зберігання (надання послуг)", - підкреслюється в повідомленні.
Наразі на території Державного підприємства проводяться ряд слідчих дій (обшуки, виїмки) з метою документування протиправної діяльності.
Заходи із викриття оборудки проводяться спільно із Солом’янським управлінням поліції Головного управління поліції у м. Києві за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури м. Києва.