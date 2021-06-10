Слуга народу Неклюдов: Закон про олігархів обмежить "Prosecco party" з депутатами
Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав нардеп СН Владлен Неклюдов.
"Я підтримую цей законопроєкт і сподіваюся, що і мої колеги так само вчинять. Хотілося б вірити, що всі з них налаштовані голосувати. Тому що у нас є певні представники олігархів (не буду їх називати), які чинять негативний вплив на законотворчу діяльність і взагалі на суспільне життя. Прямо чи опосередковано вони підривають авторитет партії президента, адже не просувають його ініціативи", - сказав він.
Неклюдов нагадав, що після ухвалення законопроєкту депутати повинні будуть декларувати кожну зустріч з олігархами.
"Відбулася у чиновника зустріч з олігархом - задекларував. Все прозоро і поставить всіх у рівні умови. Олігархи займатимуться бізнесом. Депутати - працюватимуть, не озираючись на підказки олігархів. Це обмежить таке спілкування, неформальні зустрічі і так звані "Prosecco party"", - додав "слуга народу".
Критикують законопроєкт, на його думку, ті, хто може потрапити в реєстр олігархів.
"Врешті-решт, якщо у когось виникатимуть запитання щодо рішення про внесення до реєстру, можна звернутися в суд. Повторюся: критикують ті, хто хвилюється. Не треба хвилюватися. Суспільство розбереться. А ми допоможемо", - підсумував Неклюдов.