Слуга народу Неклюдов: Закон про олігархів обмежить "Prosecco party" з депутатами

Після ухвалення законопроєкту про олігархів депутати не зможуть зустрічатися з ними у неформальній обстановці - зокрема і депутати "Слуги народу".

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав нардеп СН Владлен Неклюдов.

"Я підтримую цей законопроєкт і сподіваюся, що і мої колеги так само вчинять. Хотілося б вірити, що всі з них налаштовані голосувати. Тому що у нас є певні представники олігархів (не буду їх називати), які чинять негативний вплив на законотворчу діяльність і взагалі на суспільне життя. Прямо чи опосередковано вони підривають авторитет партії президента, адже не просувають його ініціативи", - сказав він.

Неклюдов нагадав, що після ухвалення законопроєкту депутати повинні будуть декларувати кожну зустріч з олігархами.

"Відбулася у чиновника зустріч з олігархом - задекларував. Все прозоро і поставить всіх у рівні умови. Олігархи займатимуться бізнесом. Депутати - працюватимуть, не озираючись на підказки олігархів. Це обмежить таке спілкування, неформальні зустрічі і так звані "Prosecco party"", - додав "слуга народу".

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Критикують законопроєкт, на його думку, ті, хто може потрапити в реєстр олігархів.

"Врешті-решт, якщо у когось виникатимуть запитання щодо рішення про внесення до реєстру, можна звернутися в суд. Повторюся: критикують ті, хто хвилюється. Не треба хвилюватися. Суспільство розбереться. А ми допоможемо", - підсумував Неклюдов.