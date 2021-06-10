До кінця року з'явиться зразок української вакцини, готовий до клінічних випробувань, - академік Комісаренко

Інститут біохімії імені О.В.Палладіна займається протеїновою субодиничною вакциною проти коронавірусу, і до кінця року буде зроблено зразок, готовий для клінічного випробування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу сказав директор інституту, академік Сергій Комісаренко.

"Інститут має прототип вакцини, який зараз вдосконалює з тим, щоб зрештою зробити вакцину. Ну, сподіваємося, що до кінця року в нас буде завершений зразок вакцини, готовий до клінічного випробування", - сказав він.

Академік також пояснив, що вакцинами у Національній академії наук займаються два інститути - їхній та Інститут біології клітин у Львові. Вони розробляють субодиничну білкову вакцину.

На уточнююче запитання, чи буде у разі успіху запущено масове виробництво препарату, Комісаренко відповів: "Національна академія наук є головною науковою установою нашої країни, яка займається фундаментальними дослідженнями, зокрема у царині медико-біологічних наук. Але ніхто не звертався, щоб ми займалися виробництвом вакцин".

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За словами академіка, обидва інститути з власної ініціативи подали пропозиції на конкурс Національного фонду досліджень й отримали кошти. Проте ці кошти мінімальні як на створення вакцини. Водночас створення, випробування і впровадження виробництва вакцини коштує приблизно 2-3 мільярди доларів.

"Це була наша (науковців - ред) ініціатива, ми пішли на неї, отримали певні кошти, явно недостатні, щоб купити нове устаткування, яке потрібне для того, щоб вивчати вірус, його структуру, функціювання та синтезувати його складові", - зауважив Комісаренко.

Він також розповів, що в Інституті Палладіна є багато унікальних, але незатребуваних медичних розробок. За словами академіка, не існує соціального замовлення на вітчизняні ліки, імунобіологічні препарати тощо. Ліки закуповуються майже виключно за кордоном.

"У мене на полицях стоять ліки, які зроблені в цьому інституті. З них тільки три чи чотири можна купити в аптеці. Якби наші винаходи – чи діагностикумів, чи ліків – були впроваджені, а вони не гірші, ніж закордонні, а деякі унікальні, то мій інститут, можливо, міг би й не отримувати бюджетні кошти. Чи, скажімо, витрачав бюджетні кошти на зарплату, але купував устаткування сучасне, якого ми не можемо купити", - заявив Комісаренко.

Академік розповів, що серед напрацювань інституту - ліки, які допомагають відновлювати когнітивні можливості, діагностичні набори, які свідчать про загрозу тромбоутворення, препарат, де серед інших сполук є й вітамін D, "який є, можливо, найбільш ефективним у світі в боротьбі з остеопорозом".