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Ракетний есмінець ВМС США увійшов у Чорне море

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Ракетний есмінець ВМС США увійшов у Чорне море
Ракетний есмінець США "Арлі Берк" USS Laboon увійшов у чорноморські води.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив турецький Twitter-акаунт Yoruk Isik, що публікує інформацію про рух військових кораблів через протоку Босфор.

"Базований у Норфолку, есмінець з керованими ракетами типу "Арлі Берк" USS Laboon, що входить до складу ударної групи Ейзенхауера, перетнув Босфор і увійшов у Чорне море для проведення операцій із гарантування безпеки на морі з союзниками і партнерами по НАТО", - сказано в повідомленні.

Шостий флот ВМС США вранці в п'ятницю повідомив, що ракетний есмінець США "Арлі Берк" USS Laboon направляється в Чорне море для участі в операціях з морської безпеки.

Читайте також: Американський есмінець Laboon попрямував у Чорне море. ФОТО

Автор: Христина Бедрик

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Топ коментарі

  • Юрій Вінгорськи
    и это не помощь нам и не бряцкание оружие. уверен на все 100 что эти маневры охренительно бьют по бютжету рф. не заметили что на каждый пролетевший самолет, рф поднимает по полной б.г. целые соединения а на каждый корабль целый флот. а это колосальные расходы. именно такой тактикой развалили ссср и она дает стопроцентный результат. она не работает только когда правительство с мозгами дружит.
  • ladyar
    Good!
  • Борис Дородный #441572
    Вэлкам---тихого моря и надежды морской! Зашёл бы красавец этот на морвокзал постоять суток трое в Одессу. Всегда притягательно посмотреть на современные военные корабли и пас-лайнеры белоснежные. Было бы таких хоть пара---спали бы спокойно от Измаила до Мариуполя!
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