Зеленський підписав закон про вдосконалення проведення розвідувальних заходів за рішенням суду
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби глави держави.
"Документ покликаний удосконалити діяльність розвідувальних органів України, створити правові засади для розгляду судом клопотань про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів, що підвищить ефективність і оперативність розкриття правопорушень", - сказано в повідомленні.
Закон запроваджує виняток із загального правила про обов'язкове фіксування судового процесу технічними засобами. Зокрема, така фіксація не відбувається при розгляді судом справ щодо надання дозволу на проведення розвідувальних заходів.
Згідно з документом, голова апеляційного суду (або призначений ним суддя апеляційного суду) контролюватиме дотримання прав, свобод та інтересів осіб під час розгляду питання про надання дозволу на розвідувальні заходи.
Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.