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Зеленський підписав закон про вдосконалення проведення розвідувальних заходів за рішенням суду

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Зеленський підписав закон про вдосконалення проведення розвідувальних заходів за рішенням суду
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо вирішення окремих питань, пов’язаних з проведенням розвідувальних заходів" № 1473-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 21 травня 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби глави держави.

"Документ покликаний удосконалити діяльність розвідувальних органів України, створити правові засади для розгляду судом клопотань про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів, що підвищить ефективність і оперативність розкриття правопорушень", - сказано в повідомленні.

Закон запроваджує виняток із загального правила про обов'язкове фіксування судового процесу технічними засобами. Зокрема, така фіксація не відбувається при розгляді судом справ щодо надання дозволу на проведення розвідувальних заходів.

Згідно з документом, голова апеляційного суду (або призначений ним суддя апеляційного суду) контролюватиме дотримання прав, свобод та інтересів осіб під час розгляду питання про надання дозволу на розвідувальні заходи.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Автор: Христина Бедрик

Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Знайдено яйця, про які казав Арестович!Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда - Цензор.НЕТ 4058
  • Стрелок
    Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда - Цензор.НЕТ 3476
  • Дмитро Черних #470343
    Це імітація перемоги,як і вся державна діяльність зеленої плісняви !!!)))
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