Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні в розмірі 150 млн дол., - Зеленський
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Міністерство оборони США затвердило другу частину допомоги Україні на 2021 рік у розмірі 150 млн доларів.
Про це йдеться на сторінці в Twitter президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.
"Важливі новини від наших американських партнерів. Пентагон ухвалив другу частину допомоги Україні у сфері безпеки в 2021 році на 150 млн доларів. Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноздатності армії України і збереження життів наших воїнів", - написав Зеленський.