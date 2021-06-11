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Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні в розмірі 150 млн дол., - Зеленський

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Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні в розмірі 150 млн дол., - Зеленський
Міністерство оборони США затвердило другу частину допомоги Україні на 2021 рік у розмірі 150 млн доларів.

Про це йдеться на сторінці в Twitter президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливі новини від наших американських партнерів. Пентагон ухвалив другу частину допомоги Україні у сфері безпеки в 2021 році на 150 млн доларів. Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноздатності армії України і збереження життів наших воїнів", - написав Зеленський.

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Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні в розмірі 150 млн дол., - Зеленський 01

Автор: Христина Бедрик

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних #470343
    Черговий здобуток зеленої плісняви !!!Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
  • Ksenia VB
    https://twitter.com/A_Vit_
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    https://twitter.com/A_Vit_
    https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs

    @A_Vit_

    ·https://twitter.com/A_Vit_/status/1403409322089095177 1 год

    Какая же трусливая крыса! Колючая проволока вокруг парков Ла-Гранж и Эо-Вив в Женеве. Из РФ в Швейцарию доставили несколько тон коллючей проволоки, которой опутывают виллы на которых будет останавливаться охрана Путина вместе с охраняемым объектом. Вилла Ла Гранж - место встречи
    Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл., - Зеленский - Цензор.НЕТ 9452
  • Van-Basten Van-Basten
    ze-Ленін - "Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл."

    А в цей час......

    Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл., - Зеленский - Цензор.НЕТ 5698
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