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Зеленський підписав закон про підвищення виплат дітям, які отримали інвалідність від вибухонебезпечних предметів

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Зеленський підписав закон про підвищення виплат дітям, які отримали інвалідність від вибухонебезпечних предметів
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення розміру державної соцдопомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Документ, який підписав президент, збільшує на 50% розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, інвалідність яких пов'язана з пораненням або іншим ушкодженням здоров'я від вибухонебезпечних предметів", - наголошується в повідомленні.

Зв'язок між інвалідністю та отриманням травми від вибухонебезпечних предметів встановлює лікарсько-консультативна комісія медустанови.

Зазначається, що за даними досліджень Данської ради у справах біженців, 111 дітей зазнали поранень від мін або вибухонебезпечних предметів.

Закон набирає сили з 1 липня 2021 року.

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Автор: Христина Бедрик

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