Колишній прем'єр Франції Франсуа Фійон може увійти до ради директорів російської держкомпанії "Зарубежнефть".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Фійона висунуто в раду директорів державної "Зарубежнефть" як представника РФ. Розпорядження уряду РФ зі списком кандидатів до ради прем'єр-міністр Михайло Мішустін підписав 10 червня. У документі експрем'єра Франції позначено як президента компанії Apteras Sarl.

Фійон очолював французький уряд у 2007-2012 роках при президенті Ніколя Саркозі. "Під час прем'єрства Фійона Путін теж очолював уряд. І після цього вони також підтримували контакт і продовжували спілкування", - раніше заявляв прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Нагадуємо, раду директорів підконтрольної державі "Роснафти" очолює колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. У 2021 році в раду "Роснафти" увійшла колишня очільниця австрійського МЗС Карін Кнайсль.

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