Експрем'єра Франції Фійона висунуто в раду директорів російської держкомпанії "Зарубежнефть"
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Фійона висунуто в раду директорів державної "Зарубежнефть" як представника РФ. Розпорядження уряду РФ зі списком кандидатів до ради прем'єр-міністр Михайло Мішустін підписав 10 червня. У документі експрем'єра Франції позначено як президента компанії Apteras Sarl.
Фійон очолював французький уряд у 2007-2012 роках при президенті Ніколя Саркозі. "Під час прем'єрства Фійона Путін теж очолював уряд. І після цього вони також підтримували контакт і продовжували спілкування", - раніше заявляв прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
Нагадуємо, раду директорів підконтрольної державі "Роснафти" очолює колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. У 2021 році в раду "Роснафти" увійшла колишня очільниця австрійського МЗС Карін Кнайсль.