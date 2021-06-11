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Місце зустрічі Зеленського і Путіна не обговорюється, - МЗС

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Місце зустрічі Зеленського і Путіна не обговорюється, - МЗС
Місце зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним на даний момент не обговорюється. Йдуть переговори щодо тем, які планується розглянути.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24".

"Зараз місце зустрічі президентів Зеленського і Путіна не обговорюється, є певні контакти і спроби узгодити порядок зустрічі, але до географії ще не дійшли", - сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що організувати зустріч Зеленського і Путіна дуже складно. Однак, додав міністр, якщо українська сторона побачить, що на цьому саміті можна буде припинити війну на Донбасі, то до його організації буде докладено максимум зусиль.

Коментуючи можливість зустрічі Зеленського з представниками "ДНР" і "ЛНР", Кулеба заявив: "Президент не буде зустрічатися незрозуміло з ким".

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Автор: Христина Бедрик

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    на минном поле, не пробовали?!.. удачи вам, бакланы!
  • Amber
    Не видавайте , пане Кулеба , бажане за дійсне , бо ви чудово розумієте , що домовиитись вз кремлівським ублюдком і вбивцею , неможливо без якихось обіцянок , на кшталт , капітуляціі !
  • Colt
    Лучшее место для Зеленского и путина - в Гааге.
    Наворкуются, голубки.
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