Загроза військової операції Росії проти України залишається, - Кулеба

Загроза військової операції Росії проти України залишається.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Загроза залишається. Я хочу, щоб всі розуміли. За нашими даними, жодного суттєвого відведення військ не відбувається, і ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію. Тим більше, що ті навчання "Захід", які здійснює Росія, там відпрацьовується дуже багато саме наступальних елементів, це не оборонні навчання. Це вишкіл про те, як захоплювати міста, аеродроми, як здійснювати наступальну операцію", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що всі сили РФ залишаються вздовж кордону.

"Відведення, яке там відбулося, є дуже символічним, і насправді десятки тисяч російських солдатів все ще перебувають уздовж українського кордону, в окупованому Криму, і їхня зброя також", - зазначив міністр.

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Кулеба зазначив, що, за його оцінкою, те, що зараз відбувається, є пробою ґрунту з готовністю перейти до здійснення військової операції.

"Те нагнітання, яке здійснювалося Росією впродовж тижнів, не тільки перекидаючи війська, що можна робити завжди тихо і приховано, а й нагнітаючи цю військову істерію і заклики розібратися, поставити на місце Україну, і навіть там говорили знищити Україну - це все те, що в класичних військових правилах передує збройному конфлікту. Тобто йшла підготовка свого населення, міжнародної думки до неминучості війни, і ніхто не може гарантувати, що завтра знову тумблер не буде включено і знову все це не почнеться", - пояснив Кулеба.