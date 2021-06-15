Новини • Агресія Росії проти України

СБУ та Офіс генпрокурора знищують канали поставок клістронів для України з РФ, які напрацьовувалися роками, - агент НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ

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СБУ та Офіс генпрокурора знищують канали поставок клістронів для України з РФ, які напрацьовувалися роками, - агент НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ
В армії Російської Федерації є військовослужбовці, які ненавидять Путіна і співчувають Україні.

Про це пише у фейсбуці агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як доказ він опублікував адресовану командиру військової частини телеграму. У документі сказано, що Слідчий комітет РФ розслідує проти майора А.В. Козловського кримінальну справу за ст. 158 КК РФ (Крадіжка, вчинена організованою групою в особливо великому розмірі. - Ред.), і в рамках розслідування вилучено клістрони.

СБУ та Офіс генпрокурора знищують канали поставок клістронів для України з РФ, які напрацьовувалися роками, - агент НАБУ Шевченко 01

Інформації про те, що вони призначалися саме для України, в телеграмі немає. Але Шевченко стверджує, що в російській армії є військовослужбовці, які забезпечують ЗСУ потрібними комплектуючими.

"На превеликий жаль, Офіс Президента України не цікавить доля тих російських військових, які ненавидять Путіна і, співчуваючи Україні, викрадають необхідні комплектуючі, щоб ми могли підтримувати нашу обороноздатність на належному рівні. І скільки зусиль потребує те, аби таких військових знайти. І скільки часу потрібно на те, щоб організувати канал постачання цих запчастин в Україну через кордони Росії та Білорусі", - написав Шевченко.

Він стверджує, що СБУ і Офіс генерального прокурора "знищують надважливі канали постачання, які вибудовувалися роками".

Також Шевченко припускає, що громадяни РФ і Білорусі, яких влада їх країн заарештувала за розкрадання комплектуючих для України, не потраплять до списків на обмін і "приречені згнити у тюремних камерах колоній суворого режиму: покинуті, нікому непотрібні і всіма забуті…".

СБУ та Офіс генпрокурора знищують канали поставок клістронів для України з РФ, які напрацьовувалися роками, - агент НАБУ Шевченко 02СБУ та Офіс генпрокурора знищують канали поставок клістронів для України з РФ, які напрацьовувалися роками, - агент НАБУ Шевченко 03

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Ну вот этот умный, выдержал паузу и поднял вопрос. А это про тупого предателя

    Агент НАБУ Шевченко утверждает, что некоторые военные РФ похищают в своей армии клистроны для Украины - Цензор.НЕТ 1152
  • Олег Егоров 64dbc0ca
    Бред, в чеченскую войну российские военные продавали вооружение , в Афгане тоже, но совсем не из-за любви к противнику а из-за банальной наживы.
  • Colt
    Смешно думать, что офис Зеленского будет помогать.
    Зеленский видит своё будущее в Московии, среди своих.
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