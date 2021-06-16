Небезпечна ситуація в таборах біженців у Сирії завадила забрати звідти всіх громадян України, - Скібіцький

Складна епідеміологічна ситуація і безпекові ризики в таборах біженців у Сирії не дозволяють евакуювати звідти відразу всіх громадян України.

Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"Наше завдання полягає у поверненні до України всіх українців, які звернулися до нашої держави і бажають повернутися додому. Водночас складна безпекова ситуація на території Сирії не дозволяє здійснювати евакуацію великих груп людей. Через це ми зосередили наші зусилля на таборі "Родж". Вдалося домовитися про повернення в Україну однієї родини. Хоча і це було нелегко, з огляду на обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19", – повідомив Скібіцький.

Він зазначив, що значну допомогу Україні надала влада Іракського Курдистану.

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"Важливим питанням було гарантування безпеки, особливо під час транспортування територією Сирії та Іракського Курдистану. Також сприяли оформленню необхідних документів для перетину кордону та надання дозволу на виліт в Україну", – повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони.

За словами Вадима Скібіцького, на початку поточного року Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало завдання від Офісу Президента України та розпочало планування повернення громадян України з таборів біженців на території Сирії.

"Усі заходи проводилися у тісній взаємодії з Офісом Президента України, Міністерством закордонних справ України та Комітетом з питань розвідки при президентові України", – додав він.

Станом на 15 червня Україна вивезла з таборів біженців у Сирії трьох українок та 14 дітей. З 2019 року вони перебували у таборах закритого типу "Аль-Хол" та "Родж". У цих таборах розміщують людей, яких підозрюють у зв’язках з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".

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Щодо українок не велося жодне розслідування за жоден злочин, і їх не судили за зв’язки з ісламістами. А відтак їхнє утримання у таборі правозахисники із організації Human Rights Watch ще у березні називали таким, що порушує міжнародне право.

Прискорити репатріацію іноземців закликала і Організація Об’єднаних Націй.

Північні райони Сирії контролюють "Сирійські демократичні сили" – військовий альянс, створений за підтримки міжнародної коаліції на чолі зі США. На півночі Сирії розташовані два найбільші табори закритого типу, де проживають родини колишніх бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава". Адміністрації таборів складаються із сирійських курдів.

Нагадаємо, увечері 15 червня із Сирії вивезли ще одну громадянку України із сімома дітьми.