Глава НАЗК Новіков про призначення Вітренка главою "Нафтогазу": Маємо ситуацію порушення закону, ми змушені були внести припис

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков пояснив причини рішення внести припис про незаконність призначення Юрія Вітренка на пост глави "Нафтогазу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську радіо.

"Я з повагою ставлюся до Юрія Вітренка. Боротися з олігархами можна тільки встановленням правил і їхнім дотриманням. Уряд і президент України підтримують принципи корпоративного управління, організації економічного розвитку і співпраці. Ці принципи передбачають дотримання антикорупційних стандартів під час призначення керівників державних компаній. "Нафтогаз" - найбільша державна компанія в Україні, тому вона має бути взірцем виконання вимог антикорупційного законодавства. Юрій Вітренко працював у Міністерстві енергетики та займався питаннями "Нафтогазу" і фактично готував пропозиції до цього рішення, яким уже сам і був призначений. Тобто маємо ситуацію порушення закону. Ми змушені були внести припис", - підкреслив Новіков.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

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Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".