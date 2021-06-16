Зеленський звільнив Кулебу з посади дитячого омбудсмена, - Указ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Звільнити Кулебу Миколу Миколайовича з посади Уповноваженого Президента України з прав дитини", - йдеться в указі
Відповідний Указ №242/2021 опубліковано на сайті глави держави.
"Друзі, я завершую свою роботу на посаді уповноваженого президента України з прав дитини.
Дякую президенту за довіру. Вірю, що напрям захисту прав дітей буде пріоритетом державної політики в Україні. Дякую всім, хто весь цей час підтримував, з ким спільно працювали.
Залишаю посаду, але не залишаю сферу захисту дітей і надалі працюватиму заради них", - написав Кулеба у Facebook.
Зазначимо, що обов'язки уповноваженого президента України з прав дитини та дитячої реабілітації виконуватиме виконавча директорка громадської організації "Відчуй" Дарина Герасимчук.