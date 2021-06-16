Україна і США обговорили питання поглиблення оборонного співробітництва, - посол Маркарова

Україна і США обговорили питання поглиблення оборонного співробітництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала посол України у США Оксана Маркарова.

"Разом з нашим аташе з питань оборони Борисом Кременецьким радо вітали в посольстві України у США генерала Гарріка М. Хармона, командувача з питань безпекової допомоги Сухопутних військ США, та Девіда Дорнблайзера, директора Вашингтонського Офісу Командування з питань безпекової допомоги Сухопутних військ США. Обговорили питання поглиблення оборонного співробітництва, подякували за підтримку України у протидії агресії РФ", - написала Маркарова.

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