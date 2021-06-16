Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник. За добу - 6 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, неподалік Новгородського збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Південне ворог застосовував протитанковий ракетний комплекс.
Поблизу Невельського окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
У напрямку Новотошківського противник обстрілював українських військових з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Пісків окупанти вели обстріли зі стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавили засобами РЕБ.
"На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 16 червня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, поблизу населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Зайцевого ворог вів вогонь із мінометів 82-мм калібру.
"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - повідомили в штабі.
"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.