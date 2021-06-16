В Україні за добу від COVID-19 померли 78 осіб, зафіксовано 1045 нових випадків зараження, 4802 людини одужали
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В Україні зафіксовано 1045 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 16 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"16 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1045 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 46 дітей та 23 медпрацівники.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 699 осіб;
летальних випадків – 78;
одужало – 4802 особи.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 28 321 особу,
методом ІФА – 9718 осіб,
експрес-тестами – 20 814 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 226 037 осіб;
одужало – 2 140 978 осіб;
летальних випадків – 51 847;
проведено ПЛР-тестувань – 10 576 820.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях", - розповіли в МОЗ.