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В Україні за добу від COVID-19 померли 78 осіб, зафіксовано 1045 нових випадків зараження, 4802 людини одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 78 осіб, зафіксовано 1045 нових випадків зараження, 4802 людини одужали
В Україні зафіксовано 1045 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 16 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"16 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1045 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 46 дітей та 23 медпрацівники.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 78 осіб, зафіксовано 1045 нових випадків зараження, 4802 людини одужали 01 госпіталізовано – 699 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 78 осіб, зафіксовано 1045 нових випадків зараження, 4802 людини одужали 01 летальних випадків – 78;

В Україні за добу від COVID-19 померли 78 осіб, зафіксовано 1045 нових випадків зараження, 4802 людини одужали 01 одужало – 4802 особи.

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За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 78 осіб, зафіксовано 1045 нових випадків зараження, 4802 людини одужали 04 методом ПЛР – 28 321 особу,

В Україні за добу від COVID-19 померли 78 осіб, зафіксовано 1045 нових випадків зараження, 4802 людини одужали 04 методом ІФА – 9718 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 78 осіб, зафіксовано 1045 нових випадків зараження, 4802 людини одужали 04 експрес-тестами – 20 814 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 78 осіб, зафіксовано 1045 нових випадків зараження, 4802 людини одужали 07 захворіло – 2 226 037 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 78 осіб, зафіксовано 1045 нових випадків зараження, 4802 людини одужали 07 одужало – 2 140 978 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 78 осіб, зафіксовано 1045 нових випадків зараження, 4802 людини одужали 07 летальних випадків – 51 847;

В Україні за добу від COVID-19 померли 78 осіб, зафіксовано 1045 нових випадків зараження, 4802 людини одужали 07 проведено ПЛР-тестувань – 10 576 820.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 78 осіб, зафіксовано 1045 нових випадків зараження, 4802 людини одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 78 осіб, зафіксовано 1045 нових випадків зараження, 4802 людини одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 78 осіб, зафіксовано 1045 нових випадків зараження, 4802 людини одужали 13

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