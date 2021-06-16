Наступні кілька років буду доволі складними для ГТС України, - Кулеба

Уккраїнську газотранспортну систему (ГТС) очікують кілька доволі складних років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Наступні кілька років будуть доволі складними для газотранспортної системи України. Чинний транзитний договір із "Газпромом" передбачає резервування потужностей української ГТС до кінця 2024 року. Багато років Росія намагалася, і не змогла, дискредитувати Україну як надійного транзитера газу. Зараз вона намагається обійти Україну", - сказав Кулеба в інтерв'ю угорському виданню Ceenergy News.

Міністр зазначив, що поки немає жодного пояснення, навіщо взагалі був потрібен ще один газопровід. За його словами, наявні газотранспортні потужності "покривали і повністю покривають не тільки активний попит, а й експортні можливості Росії".

"Ринкової потреби в "Північному потоці-2" не було і немає, але є чіткі політичні цілі Росії: знецінити роль України в Європейському транзиті газу і послабити нашу державу в її рішучій протидії російській агресії", - уточнив він.

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