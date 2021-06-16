Шкільний учитель Кастільо переміг на президентських виборах у Перу: обіцяє жити на зарплату вчителя і перерозподілити гірничодобувні багатства
Фухіморі отримала 49,875% голосів, а Кастільо - 50,125%, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Голосування стикається з потенційними юридичними проблемами з боку Фухіморі - вона висунула звинувачення в шахрайстві з невеликими доказами та спробувала анулювати деякі голоси.
Фухіморі заявляла, що прихильники Кастільо вкрали голоси в сільській місцевості. Водночас міжнародні спостерігачі заявили, що немає жодних доказів фальсифікації і вибори були чесними.
Кастільо - член Лівої партії "Вільне Перу". Політичний новачок отримав широку підтримку широких мас за обіцянки переписати конституцію і перерозподілити гірничодобувні багатства.
Останній тур президентських виборів у Перу відбувся 6 червня.
Раніше Кастільо знали як лідера загонів селянської самооборони від місцевих картелів. А в 2017 році він став популярним у народі як глава страйку вчителів, пише 24tv.ua.
Цікаво, що йти у президенти Кастільо вирішив через пандемію COVID-19. За його ж словами, проводити уроки в умовах ізоляції було дуже важко, бо більшість учнів просто не мають смартфонів. Уряд при цьому обіцяв забезпечити дітей планшетами, але нічого так і не зробив.
Педро Кастільо став президентом з обіцянками провести реформу освіти, подолати корупцію, а заодно і переписати конституцію. А ще він пообіцяв, що в разі перемоги буде жити на зарплату вчителя.
Кастільо, наприклад, вважає владу Венесуели в особі диктатора Ніколаса Мадуро – цілком демократичною.
Педро Кастільо любить з'являтися на людях у "сільському образі" - солом'яному капелюсі, пончо і сандалях зі старих покришок.