Саме Богдан сприяв побудові централізованої моделі влади, яка і загнала Зеленського в глухий кут, - екссекретар РНБО Данилюк

Ексглава Офісу Президента фактично побудував систему, яка не може впоратися з проблемами в країні.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

"Знаєте, в чому проблема Богдана? Я не хочу оцінювати його інші якості, але саме він сприяв побудові централізованої моделі влади - яка і загнала Зеленського в глухий кут. Причому він усім розповідає зараз, що він хотів зробити, щоб були реформи. Фактично, він побудував систему, яка не може впоратися з проблемами в країні. Апріорі не може. У мене була розмова із Зеленським. Кажу: у тебе є два варіанти. Або ти призначаєш сильний Кабмін. Так, він буде більш самостійним, а й роботу буде робити. Не впорається - їх можна зняти. Або ти призначаєш слабкий Кабмін, і вони будуть приходити до тебе з питаннями, чекаючи від тебе відповідей і вказівок. Рано чи пізно ти на них відповідей не знайдеш. Замість тебе їх буде знаходити хтось в Офісі. Ця система нестійка", - зазначив він.

Данилюк згадав, як в 2019 році Зеленський доручив новопризначеному Кабміну реалізувати реформи, а саме - 150 пунктів.

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"Фокус в тому, що це доручення за пару днів до призначення Прем'єром підготував сам Гончарук. Ще й пишався, що сам собі поставив завдання через президента. Ви нормальні? Ти - прем'єр-міністр. Які доручення президента? І відтоді Зеленський тільки і доручає Кабміну - боротися з ковідом, з контрабандистами, боротися з південним вітром, забезпечити щось. Для мене це просто порушення логіки управління країною і принципу відповідальності. Тому що реальна відповідальність на членах Кабміну і на членах РНБО, а не на Офісі Президента. А за голосування на РНБО за контрабандистів хтось і сісти в майбутньому може", - підкреслив екссекретар РНБО.

Інтерв'ю з екссекретарем Олександром Данилюком читайте тут.