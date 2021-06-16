СБУ все одно займатиметься економікою, але вже під приводом боротьби з фінансуванням тероризму, - Данилюк

90% реформи СБУ можна зробити без будь-якого закону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю розповів екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

Екссекретар РНБО розповів, що раніше був налаштований реформувати СБУ - і був готовий навіть іти на в.о. глави в разі, якщо парламент відмовиться голосувати за призначення.

"Ігор Валерійович упав би на колії, тільки б не дати цьому статися. Зараз очікується ухвалення закону про СБУ. Так от, якщо глава СБУ захоче реально її реформувати, за підтримки президента йому закон не потрібен. Багато чого можна врегулювати указами - структура, чисельність. Я обговорював це з президентом. ... А все інше я б забезпечив. Що ж зараз відбувається? Зараз вони це намагаються реалізувати через закон. Ліквідовують сектор економіки в СБУ, тільки служба все одно буде нею займатися, але вже під приводом боротьби з фінансуванням тероризму. Плюс відкладальні норми на два роки щодо скорочень співробітників...", - розповів Данилюк.

Він наголосив, що 90% реформи СБУ можна зробити без будь-якого закону.

Інтерв'ю з екссекретарем РНБО Олександром Данилюком для Цензор.НЕТ читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саме Богдан сприяв побудові централізованої моделі влади, яка і загнала Зеленського в глухий кут, - екссекретар РНБО Данилюк